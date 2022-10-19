Генштаб ВСУ: армия России наступает в Донбассе и ведёт огонь по всему фронту

Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о движении российских войск на 19 октября.

ВС РФ наступают в районах населённых пунктов Двухлетняя, Белогоровка, Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка.

Союзные силы сосредотачиваются у административных границ Донецкой области и удерживают занятые территории. Продолжается нанесение ударов по объектам инфраструктуры ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".

"ВС РФ нанесли десять ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершили 76 обстрелов из РСЗО по объектам в районах более десяти населённых пунктов", — докладывает ГШ ВСУ.

Ранее сообщалось о подготовке Херсона к обороне на фоне информации о наступлении ВСУ.