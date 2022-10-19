В Госдуме оценили предстоящую битву за Херсон: "Снос Зеленского"

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал предстоящую битву за Херсон и отметил, что Киев направил в регион все силы, которые остались у украинской армии.

"Кураторы из Госдепа заставляют Зеленского любыми способами показать хотя бы где-то маленький успех", — указал депутат.

На данный момент основная задача российской стороны заключается в сохранении жизней мирного населения, а также минимизация потерь личного состава ВС РФ, отметил Водолацкий. По его мнению, у генерала Сергея Суровикина есть особые рычаги воздействия. Под его командованием российская армия отобьёт атаку противника на Херсонском направлении, убеждён депутат.

После провального наступления ВСУ в Европе начнётся "цепная реакция", а также произойдёт ряд неожиданных событий для киевского режима, заявил Водолацкий.

"Думаю, что люди, живущие в Сумской, Днепропетровской областях, в том же Киеве перестанут сидеть в подвалах, выйдут на улицы и снесут эту власть, которая их уничтожает", — указал депутат в беседе с НСН.