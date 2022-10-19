Кадыров пообещал, что теперь диктовать условия на Украине будет Россия

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Россия напрасно потратила столько времени на то, чтобы уговорить Киев изменить ход спецоперации на Украине. Все предупреждения были проигнорированы киевскими властями, а значит, теперь РФ имеет полное право диктовать свои условия, считает Кадыров.

"Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, ситуация на фронте сейчас стабильная, украинская сторона несёт значительные потери. Кадыров упомянул также о "хороших новостях с Артёмовского направления", где наблюдается уверенное продвижение вперёд союзных сил, и об "отличных успехах" в Соледаре и Яковлевке.