По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Россия напрасно потратила столько времени на то, чтобы уговорить Киев изменить ход спецоперации на Украине. Все предупреждения были проигнорированы киевскими властями, а значит, теперь РФ имеет полное право диктовать свои условия, считает Кадыров.
"Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам чеченского лидера, ситуация на фронте сейчас стабильная, украинская сторона несёт значительные потери. Кадыров упомянул также о "хороших новостях с Артёмовского направления", где наблюдается уверенное продвижение вперёд союзных сил, и об "отличных успехах" в Соледаре и Яковлевке.
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