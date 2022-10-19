Рожин: первые ракеты долетели до Винницкой области, поражена Ладыжинская ТЭС

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что крылатые ракеты долетели до целей в Винницкой области. В результате удара поражена Ладыжинская ТЭС, которая входит в число "особо важных объектов Украины".

Рожин напоминает, что по тепловой электростанции уже были нанесены удары 10 и 11 октября, сейчас следует "продолжение".

Также эксперт сообщает об отражении атак ВСУ на Бериславском направлении. Противник потерял 6 танков, пару единиц ББМ, несколько десятков человек убиты. Один танк захвачен в качестве трофея.