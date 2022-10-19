Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что крылатые ракеты долетели до целей в Винницкой области. В результате удара поражена Ладыжинская ТЭС, которая входит в число "особо важных объектов Украины".
Рожин напоминает, что по тепловой электростанции уже были нанесены удары 10 и 11 октября, сейчас следует "продолжение".
Также эксперт сообщает об отражении атак ВСУ на Бериславском направлении. Противник потерял 6 танков, пару единиц ББМ, несколько десятков человек убиты. Один танк захвачен в качестве трофея.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.