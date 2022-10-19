На Харьковском направлении возобновляют наступления подразделения ВС России. Об этом значится в сводке американского Института изучения войны (ISW).
В аналитической справке сообщается, что российская армия пытается вернуть контроль над потерянными территориями, ведя "ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области".
Однако эксперты Института полагают, что перспектив у ВС РФ на данном направлении нет. В то же время американцы пишут, что армия России перехватила инициативу и ведёт наступление в районах населённых пунктов Авдеевка и Артёмовск.
Также в справке присутствует информация о нахождении инструкторов из Ирана на территории Крыма. Они обучают военнослужащих ВС РФ работе с дронами-камикадзе, передаёт "Русская весна".
Генштаб ВСУ также информирует, что войска РФ продвигаются на Харьковском направлении.
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