ISW: подразделения ВС России возобновляют наступление на Харьковском направлении

На Харьковском направлении возобновляют наступления подразделения ВС России. Об этом значится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В аналитической справке сообщается, что российская армия пытается вернуть контроль над потерянными территориями, ведя "ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области".

Однако эксперты Института полагают, что перспектив у ВС РФ на данном направлении нет. В то же время американцы пишут, что армия России перехватила инициативу и ведёт наступление в районах населённых пунктов Авдеевка и Артёмовск.

Также в справке присутствует информация о нахождении инструкторов из Ирана на территории Крыма. Они обучают военнослужащих ВС РФ работе с дронами-камикадзе, передаёт "Русская весна".

Генштаб ВСУ также информирует, что войска РФ продвигаются на Харьковском направлении.