В ЕС заявили о получении доказательств поставок Ираном России БПЛА

Представитель евродипломатии Набиля Массрали во время заседания Совета руководителей МИД стран ЕС сообщила, что у объединения появились доказательства, согласно которым Тегеран отправил РФ иранские дроны. Вместе с этим западная чиновница анонсировала "оперативную и твёрдую реакцию" на эти поставки.