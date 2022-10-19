Военный аналитик Александр Коц рассказал о продвижении украинской армии на Херсонском направлении.
В Херсонской области наблюдается движение ВСУ.
"Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав силами в составе двух батальонов. Их поддерживает ствольная артиллерия, в небе БПЛА", — написал в своём микроблоге Коц.
Ранее издание "Русская весна" сообщила о предстоящем противостоянии ВСУ и ВС РФ в битве за Херсон. Украина готовит силы военных формирований для наступления на город Берислав. Далее ВСУ будут наступать на Херсон.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.