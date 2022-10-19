Военкор Коц: ВСУ продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав

Военный аналитик Александр Коц рассказал о продвижении украинской армии на Херсонском направлении.

В Херсонской области наблюдается движение ВСУ.

"Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав силами в составе двух батальонов. Их поддерживает ствольная артиллерия, в небе БПЛА", — написал в своём микроблоге Коц.

Ранее издание "Русская весна" сообщила о предстоящем противостоянии ВСУ и ВС РФ в битве за Херсон. Украина готовит силы военных формирований для наступления на город Берислав. Далее ВСУ будут наступать на Херсон.