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Матвийчук заявил, что ВС РФ уйдут из Херсона в случае подрыва Каховской ГЭС

Силовые структуры

Российские войска готовы отразить наступление украинской армии на Херсонском направлении. Однако руководство киевского режима может пойти на крайние меры. Об этом заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Матвийчук заявил, что ВС РФ уйдут из Херсона в случае подрыва Каховской ГЭС

В случае подрыва Каховской ГЭС город будет затоплен, именно поэтому власти региона переместили мирных жителей на левый берег Днепра, отметил эксперт. Если планы Киева осуществятся, то ни российская, ни украинская армии не смогут продолжать вести боевые действия.

"Площадь, которая может пострадать от подрыва Каховской ГЭС, если киевские власти примут такое решение, можно сравнить по величине с Москвой. Вода затопит улицы на полтора-два метра", — заявил Матвийчук в беседе с МК.

По мнению эксперта, наступление на Херсон является последним шансом ВСУ использовать своих солдат по назначению, прежде, чем они будут разбиты.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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