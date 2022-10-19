Кошкин: военное положение в новых регионах РФ ограничит права и свободу

Владимир Путин во время заседания Совбеза объявил о введении военного положения в четырёх регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил в беседе с корреспондентом Pravda.Ru, что это будет значить для жителей и военачальников.

"Военное положение — это правовой аспект. Оно вводится во всей стране или в отдельном регионе, когда есть, подчеркиваю, внешняя угроза. Потому что, если есть внутренняя угроза, тогда чрезвычайное положение. А если внешняя угроза, то военная угроза", — поясняет политолог.

ВСУ готовят наступление на Херсон, сообщает Кошкин. Силы противника переброшены из-под Киева, поэтому генерал Сергей Суровикин вчера в интервью сообщил о принятии "непростых решений" по региону. Мирных жителей уже начали вывозить на другой берег Днепра.

Контролировать ограничения и выполнение норм военного положения будут соответствующие инстанции, указывает эксперт. Военных будет контролировать верховный главнокомандующий, но при этому будут созданы соответствующие комиссии.

"Не думаю, что какой-то будет беспредел, который надо будет как-то устранять. Тут необходимо нацелиться на то, чтобы помочь военным. Почему? Потому что во время военного положения там и оборонные предприятия должны в соответствии с военным положением выполнять поставленные задачи. И, естественно, там идёт ограничение некоторых прав и свобод. Но они сопряжены именно с нейтрализацией", — уточняет Кошкин.

Касаемо запретов во время военного положения, политолог пояснил следующее. На объявленных территориях будут ограничения прав и свобод и граждан, и военачальников.

"Раз командующий сказал, что мы ожидаем удара, значит, его все ограничения прав и свобод заключаются в том, чтобы он выполнил этот приказ. И он должен удержать Херсон, если ему будет поставлена такая задача президентом. Вот ограничение его прав и свобод — ни шагу назад", — заключил Кошкин.