Власти города Алёшки в Херсонской области сообщили о начале эвакуации жителей административного центра региона на другой берег Днепра.
По информации чиновников, местные власти доставят граждан на паромах в населённые пункты Алёшки и Голая Пристань. На этой территории уже есть пункты временного размещения, подчеркнули в администрации.
"Спасатели распределят направление для поездки на основе желания людей", — заявили политики.
Они подчеркнули, что эвакуированные жители могут отправиться в другие регионы Российской Федерации.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что власти намерены вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч человек.
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