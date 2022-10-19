Власти Херсона перевозят граждан на левый берег Днепра

Власти города Алёшки в Херсонской области сообщили о начале эвакуации жителей административного центра региона на другой берег Днепра.

По информации чиновников, местные власти доставят граждан на паромах в населённые пункты Алёшки и Голая Пристань. На этой территории уже есть пункты временного размещения, подчеркнули в администрации.

"Спасатели распределят направление для поездки на основе желания людей", — заявили политики.

Они подчеркнули, что эвакуированные жители могут отправиться в другие регионы Российской Федерации.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что власти намерены вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч человек.