Руководство киевского режима всегда идёт по наихудшему сценарию, поэтому вероятность того, что Каховская плотина может быть взорвана, довольно высокая. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов в беседе с Pravda.Ru.
"Мы видели прилёты по херсонскому рынку, когда только-только город был освобождён. Видели, что творилось в Донецке на площади Бакинских комиссаров, на территории крытого рынка, когда прицельно была уничтожена маршрутка с людьми внутри. По этому поводу всё то, что они могут сделать, они обязательно сделают", — отметил он.
В таком случае ответ российской армии не заставит себя ждать, заявил эксперт. На территории Украины также есть много плотин, например, Киевская, которая в несколько десятков раз больше, чем Каховская.
"Тогда городу Киеву явно не поздоровится", — подчеркнул Артамонов.
Украинская армия на Херсонском направлении придерживаются стратегии НАТО, считает обозреватель. Запад пытается привести ситуацию к концу XVII века, когда левобережный Днепр принадлежал России, а правобережный — Польше и её сторонникам, отметил Артамонов. Поэтому западные страны хотят сделать так, чтобы Николаев и Одесса остались под контролем Киева.
"Тогда они спокойно смеют вновь развязать войну, скорее всего, по ещё худшему сценарию относительно того, что мы наблюдаем сегодня", — объяснил эксперт.
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