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Артамонов: Киеву не поздоровится, если ВСУ подорвут Каховскую плотину

Силовые структуры

Руководство киевского режима всегда идёт по наихудшему сценарию, поэтому вероятность того, что Каховская плотина может быть взорвана, довольно высокая. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов в беседе с Pravda.Ru.

Артамонов: Киеву не поздоровится, если ВСУ подорвут Каховскую плотину

"Мы видели прилёты по херсонскому рынку, когда только-только город был освобождён. Видели, что творилось в Донецке на площади Бакинских комиссаров, на территории крытого рынка, когда прицельно была уничтожена маршрутка с людьми внутри. По этому поводу всё то, что они могут сделать, они обязательно сделают", — отметил он.

В таком случае ответ российской армии не заставит себя ждать, заявил эксперт. На территории Украины также есть много плотин, например, Киевская, которая в несколько десятков раз больше, чем Каховская.

"Тогда городу Киеву явно не поздоровится", — подчеркнул Артамонов.

Украинская армия на Херсонском направлении придерживаются стратегии НАТО, считает обозреватель. Запад пытается привести ситуацию к концу XVII века, когда левобережный Днепр принадлежал России, а правобережный — Польше и её сторонникам, отметил Артамонов. Поэтому западные страны хотят сделать так, чтобы Николаев и Одесса остались под контролем Киева.

"Тогда они спокойно смеют вновь развязать войну, скорее всего, по ещё худшему сценарию относительно того, что мы наблюдаем сегодня", — объяснил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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