Клинцевич заявил, что военное положение не грозит новой волной мобилизации

Введение военного положения в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях не означает проведение новой волны мобилизации. Такое мнение высказал лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич в беседе с изданием URA.RU.

Он считает, что дополнительно пойти на фронт могут только добровольцы и отметил, что в РФ и так идёт частичная мобилизация. Количество людей, планируемых к призыву в рамках неё, хватит для спецоперации.

"При правильной подготовке 300 тысяч человек — это шесть общевойсковых армий. При той огневой мощи, которой располагает Россия, этого вполне достаточно, чтобы спокойно и дальше проводить СВО", — сказал Клинцевич.