Введение военного положения в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях не означает проведение новой волны мобилизации. Такое мнение высказал лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич в беседе с изданием URA.RU.
Он считает, что дополнительно пойти на фронт могут только добровольцы и отметил, что в РФ и так идёт частичная мобилизация. Количество людей, планируемых к призыву в рамках неё, хватит для спецоперации.
"При правильной подготовке 300 тысяч человек — это шесть общевойсковых армий. При той огневой мощи, которой располагает Россия, этого вполне достаточно, чтобы спокойно и дальше проводить СВО", — сказал Клинцевич.
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