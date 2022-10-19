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Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Василия Кашина, сражения за Херсон могут выйти за пределы региона, при этом активизации боевых действий вполне можно ожидать и в других частях Украины, например, на севере страны.

Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона

Однако важность Херсонского направления сложно переоценить, считает эксперт, ведь в данном случае речь идёт о подходах к Крымскому полуострову.

Кроме того, Херсон — это значимый пункт, который позволит двигаться дальше в направлении Одессы и Николаева, и именно поэтому ВСУ неоднократно пытались его атаковать.

"Я думаю, что мы можем уверенно говорить о том, что мы увидим динамику на каких-то совсем других участках фронта, может быть где-то на севере. Не обязательно, что крупные события будут происходить именно в районе Херсона, хотя и там ожидается интенсификация боевых действий", — сказал Кашин в беседе с RTVI.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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