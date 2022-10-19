По мнению военного эксперта Василия Кашина, сражения за Херсон могут выйти за пределы региона, при этом активизации боевых действий вполне можно ожидать и в других частях Украины, например, на севере страны.
Однако важность Херсонского направления сложно переоценить, считает эксперт, ведь в данном случае речь идёт о подходах к Крымскому полуострову.
Кроме того, Херсон — это значимый пункт, который позволит двигаться дальше в направлении Одессы и Николаева, и именно поэтому ВСУ неоднократно пытались его атаковать.
"Я думаю, что мы можем уверенно говорить о том, что мы увидим динамику на каких-то совсем других участках фронта, может быть где-то на севере. Не обязательно, что крупные события будут происходить именно в районе Херсона, хотя и там ожидается интенсификация боевых действий", — сказал Кашин в беседе с RTVI.
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