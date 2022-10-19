Сенатор Бондарев: власти не привлекут срочников к СВО из-за военного положения

Руководитель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что объявление военного положения в новых регионах России не подразумевает участие срочников в спецоперации Москвы по принуждению к миру.

"До этого было определено, где могут находиться срочники", — подчеркнул сенатор, слова которого приводит ТАСС.

Ранее полковник запаса Анатолий Матвийчук в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как изменится жизнь в регионах, в которых ввели военное положение. Также собеседник издания заявил о появлении у администраций субъектов новых обязанностей и полномочий.