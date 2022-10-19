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Генштаб ВСУ: русская армия наступает, ведя огонь по ВСУ по всей ДНР

Силовые структуры

ВС РФ России наступают на Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта.

Это было главным из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба Украины 19 октября.

Российская армия наступает на Авдеевском и Артёмовском направлениях, а также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территорий.

Русские ведут огонь вдоль всей линии фронта, оборудуют позиции на отдельных направлениях и проводят воздушную разведку.

"Армия РФ нанесла удары по объектам инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", — сказано в сводке ГШ ВСУ.

Нанесено четыре ракетных и 11 авиаударов, совершено десять обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам, подытожили националисты.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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