ВС РФ России наступают на Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта.
Это было главным из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба Украины 19 октября.
Российская армия наступает на Авдеевском и Артёмовском направлениях, а также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территорий.
Русские ведут огонь вдоль всей линии фронта, оборудуют позиции на отдельных направлениях и проводят воздушную разведку.
"Армия РФ нанесла удары по объектам инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", — сказано в сводке ГШ ВСУ.
Нанесено четыре ракетных и 11 авиаударов, совершено десять обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам, подытожили националисты.
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