Пленный ВСУ: спецназ Украины нарушал режим тишины, вызывая ответные удары

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины нарушали режим тишины на линии соприкосновения, который был предусмотрен Минскими соглашениями. Об этом рассказал попавший в плен к российским военным замначальника командного пункта 56-й мотопехотной бригады украинских войск (ВСУ) подполковник Валентин Алтухов.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что от ВСУ требовали соблюдения тишины, а под конец появилась даже выплата за это.

"Но ССО нам не подчинялись, действовали по своему плану. И такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом "ответки" нам приходят", — объяснил пленный.

По его словам, украинских военных удивляло и раздражало то, что заходит кто-то не подконтрольный им, и нарушает требование соблюдать тишину.