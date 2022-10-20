Британская разведка поделилась данными с администрацией президента Украины о передислокации ВС РФ в Херсоне, рассказал Руслан Осташко.
Из столицы Херсонской области выводятся бойцы чеченских подразделений и национальная гвардия, пояснил он, ссылаясь на собственный источник. Их заменят артиллеристы и военный спецназ.
"По информации британской разведки город усилено готовят к обороне, из домов создают укрепрайоны с подземными коммуникациями", — добавил телеведущий.
Он также отметил, насколько кардинально различаются подходы к обороне населённых пунктов у украинских боевиков и союзников. Если Россия первым делом эвакуирует жителей для минимизации потерь среди мирного населения, то националисты блокируют горожан в домах, надеясь прикрыться живым щитом.
Накануне эксперт предупредил киевский режим, что если украинские власти не одумываются, то энергосистема страны будет полностью разрушена.
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