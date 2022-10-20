Колташов: Киев превратится в город криминала и бандитов

В Киеве и Киевской области традиционная воздушная тревога. Уже есть информация о разрушении объектов инфраструктуры.

В столице Украины замечены панические настроения, отметил политолог Василий Колташов.

Он подчеркнул, что они прежде всего порождены страхом прекращения снабжения крупных городов и является следствием сильного эмоционального перепада.

"Пропаганда накрутила людей до невероятного уровня восторгов и больших ожиданий побед и "разгрома" России. Она держала людей на больших позитивных эмоциях, а выяснилось, что обстановка абсолютно не соответствует им. В результате Киев в своих настроениях резко переменился", — цитирует эксперта "Журналистская правда".

По его словам, люди испытали ужас от того, что в таком большом городе, ведутся боевые действия в такой специфической форме. Там исчезнет продовольствие, вода, работы у многих тоже не будет. Экономика просто останавливается, уверен аналитик.

Останется лишь мелкая торговля и будет она спекулятивной. В супермаркетах всё раскуплено, при этом люди стараются куда-либо выехать, чтобы просто отсидеться.

"В мегаполисе будет преступность, стоит только выключить центральное освещение, а Украина с ним прощается, начнутся разбои. По сути Киев — это мегаполис, который не смог пережить бандеровский режим", — подытожил Колташов.