Украинцы пишут в соцсетях, что во всех областях страны утром 20 октября включили звуковое предупреждение о воздушной атаке, в том числе в западных регионах.
Это означает, что ВКС РФ продолжают уничтожать критическую инфраструктуру Незалежной.
Жители Киева рассказали, что над городом слышен характерный треск летящих дронов-камикадзе "Герань-2". Также появляются сообщения о замеченных российских истребителях МиГ-31 в небе Белорусии. По словам экспертов, самолёты могут быть носителями гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
Ранее 20 октября барражирующие боеприпасы "Герань-2" атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге. По сообщению местных властей, сильно повреждено промышленное предприятие.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.