Воздушная тревога по всей Украине: над Киевом БПЛА, из Белоруссии летят МиГи

Украинцы пишут в соцсетях, что во всех областях страны утром 20 октября включили звуковое предупреждение о воздушной атаке, в том числе в западных регионах.

Это означает, что ВКС РФ продолжают уничтожать критическую инфраструктуру Незалежной.

Жители Киева рассказали, что над городом слышен характерный треск летящих дронов-камикадзе "Герань-2". Также появляются сообщения о замеченных российских истребителях МиГ-31 в небе Белорусии. По словам экспертов, самолёты могут быть носителями гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Ранее 20 октября барражирующие боеприпасы "Герань-2" атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге. По сообщению местных властей, сильно повреждено промышленное предприятие.