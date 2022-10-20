Сивков: освобождение Днепропетровска позволит РФ окружить украинскую группировку

Освобождение Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей позволит российской армии достичь нескольких стратегических целей. Об этом заявил военспец Константин Сивков.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что успешное наступление на Николаев и Одессу даст России выход на Приднестровье. По его словам, при таком сценарии Украина будет "отрезана" от Чёрного моря.

"Захват Днепропетровска — это окружение группировки, находящейся в восточной Украине", — сказал специалист.

Он считает, что в дальнейшем националистические формирования, которые базируются в этой части страны, будут уничтожены.

Сивков убеждён: в случае освобождения во всех трёх регионах пройдут референдумы по вхождению в состав России.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы РФ планируют начать наступление на Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.