Освобождение Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей позволит российской армии достичь нескольких стратегических целей. Об этом заявил военспец Константин Сивков.
В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что успешное наступление на Николаев и Одессу даст России выход на Приднестровье. По его словам, при таком сценарии Украина будет "отрезана" от Чёрного моря.
"Захват Днепропетровска — это окружение группировки, находящейся в восточной Украине", — сказал специалист.
Он считает, что в дальнейшем националистические формирования, которые базируются в этой части страны, будут уничтожены.
Сивков убеждён: в случае освобождения во всех трёх регионах пройдут референдумы по вхождению в состав России.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы РФ планируют начать наступление на Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.
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