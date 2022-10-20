РФ сорвала попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

Российские войска сосредоточенным огнём сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не смогли осуществить переход через природное препятствие в районе населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР) на Краснолиманском направлении.

"Российская артиллерия и армейская авиация отбросили противника на исходные позиции", — пояснили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили свыше 40 националистов, две бронированные машины и три пикапа в ходе боевых действий в районе Красного Лимана.

В среду, 19 октября, представители Минобороны заявили, что российские бойцы за сутки ликвидировали на Краснолиманском и Купянском направлениях более 70 солдат ВСУ. Отмечается, что ВС РФ нанесли огневое поражение 14-й и 92-й механизированным украинским бригадам.