Российские войска сосредоточенным огнём сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не смогли осуществить переход через природное препятствие в районе населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР) на Краснолиманском направлении.
"Российская артиллерия и армейская авиация отбросили противника на исходные позиции", — пояснили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили свыше 40 националистов, две бронированные машины и три пикапа в ходе боевых действий в районе Красного Лимана.
В среду, 19 октября, представители Минобороны заявили, что российские бойцы за сутки ликвидировали на Краснолиманском и Купянском направлениях более 70 солдат ВСУ. Отмечается, что ВС РФ нанесли огневое поражение 14-й и 92-й механизированным украинским бригадам.
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