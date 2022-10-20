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Арахамия: слова республиканцев о сокращении помощи Украине шокировали Киев

Силовые структуры

Руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что украинские чиновники сильно удивились из-за предупреждений республиканцев об ослаблении поддержки со стороны Вашингтона в случае их победы на выборах в Конгресс США.

"Честно говоря, мы были шокированы", — признался политик, слова которого приводит Financial Times.

Как заявил Арахамия, он недавно беседовал с республиканцем Кевином Маккарти. В ходе разговора лидер украинской партии убедился, что американские власти не бросят Киев.

Ранее в Axios отметили, что Вашингтон способен сократить помощь Украине из-за экономических проблем в Штатах.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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