МО РФ: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены до 200 укровояк

В Министерстве обороны России проинформировали, что украинские боевики совершили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении в районе населённых пунктов Новая Каменка — Червоный Яр на Херсонщине.

По сведениям ведомства, к операции украинские военные привлекли порядка трёх батальонов, в частности, один из них был танковым. Около посёлка Суханово укронацисты таки смогли вклиниться в оборону российской армии.

"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в силовом ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на этом направлении были ликвидированы:

200 украинских боевиков;

14 танков;

16 бронемашин;

семь автомобилей.

Также в качестве трофеев российским военнослужащим достались два танка, одна БМП и одна установка разминирования УР-77.

В Минобороны добавили, что 18 украинских военных сдались в плен, а оборона по переднему краю полностью восстановлена.