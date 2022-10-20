В Министерстве обороны России проинформировали, что украинские боевики совершили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении в районе населённых пунктов Новая Каменка — Червоный Яр на Херсонщине.
По сведениям ведомства, к операции украинские военные привлекли порядка трёх батальонов, в частности, один из них был танковым. Около посёлка Суханово укронацисты таки смогли вклиниться в оборону российской армии.
"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в силовом ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на этом направлении были ликвидированы:
Также в качестве трофеев российским военнослужащим достались два танка, одна БМП и одна установка разминирования УР-77.
В Минобороны добавили, что 18 украинских военных сдались в плен, а оборона по переднему краю полностью восстановлена.
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