Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Актриса Анна Большова сбила насмерть пешехода в Калужской области
В Белгородской области засекречен состав оперштаба по исполнению указа Путина
Арахамия: слова республиканцев о сокращении помощи Украине шокировали Киев
На Украине задержали блогера за видео с ракетными ударами по ТЭС
РФ сорвала попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении
Болгов: все объекты в зоне разрушения дамбы Каховской ГЭС могут быть уничтожены
Рожин: до коллапса украинской энергосистемы остается две-три недели ударов
Канцлер Шольц: Путин использует энергию и голод как оружие против Запада
Открыта регистрация на форум "Надежда на технологии"

МО РФ: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены до 200 укровояк

Силовые структуры

В Министерстве обороны России проинформировали, что украинские боевики совершили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении в районе населённых пунктов Новая Каменка — Червоный Яр на Херсонщине.

МО РФ: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены до 200 укровояк

По сведениям ведомства, к операции украинские военные привлекли порядка трёх батальонов, в частности, один из них был танковым. Около посёлка Суханово укронацисты таки смогли вклиниться в оборону российской армии.

"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в силовом ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на этом направлении были ликвидированы:

  • 200 украинских боевиков;
  • 14 танков;
  • 16 бронемашин;
  • семь автомобилей.

Также в качестве трофеев российским военнослужащим достались два танка, одна БМП и одна установка разминирования УР-77.

В Минобороны добавили, что 18 украинских военных сдались в плен, а оборона по переднему краю полностью восстановлена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре

ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Мир. Новости мира
Марков заявил о возможной ядерной провокации США и Британии на Украине
Сергей Лебедев Пираты успешно доплыли с нами до нового тысячелетия Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева Ольга Лебедева Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ лишили ВСУ шансов на внезапное наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Силовые структуры
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Последние материалы
Канцлер Шольц: Путин использует энергию и голод как оружие против Запада
Открыта регистрация на форум "Надежда на технологии"
Баранец: битва за Херсон повлияет на судьбу Суровикина
Политолог Марков: Россия превращается в военный лагерь
В Московской консерватории пройдет встреча друзей для творческого общения
Politico: НАТО перебрасывает снаряжения для ВСУ перед началом зимнего этапа СВО
Кнутов: ВС РФ смогут перейти в активное наступление в конце осени
Педиатр Тивиков: температура 38,5 градуса допустима для больного ребёнка
Сивков: освобождение Днепропетровска позволит РФ окружить украинскую группировку
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников