Военный аналитик Александр Коц рассказал о попытках ВСУ наступать в направлении Новая Каменка — Суханово.
Украинская армия, по информации Коца, наступала силами двух батальонов, усиленных танками. В распоряжении ВСУ было около 50 бронированных машин.
Наступление не удалось, ВСУ отошли на исходные позиции.
"В результате боя уничтожено более 15 танков и 10 ББМ, захвачена техника противника, танки, БМП, есть пленные", — написал военкор в своём микроблоге.
Коц рассказал о потерях украинской стороны в 200 человек.
"Что примечательно атака в этот раз была не с наскока как раньше, а с планомерным развёртыванием в боевой порядок", — объяснил военный аналитик.
Ранее Александр Коц рассказал о продвижении украинской армии на Херсонском направлении.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.