Военком Коц о танковом наступлении ВСУ на Суханово: "Атака была не с наскока"

Военный аналитик Александр Коц рассказал о попытках ВСУ наступать в направлении Новая Каменка — Суханово.

Украинская армия, по информации Коца, наступала силами двух батальонов, усиленных танками. В распоряжении ВСУ было около 50 бронированных машин.

Наступление не удалось, ВСУ отошли на исходные позиции.

"В результате боя уничтожено более 15 танков и 10 ББМ, захвачена техника противника, танки, БМП, есть пленные", — написал военкор в своём микроблоге.

Коц рассказал о потерях украинской стороны в 200 человек.

"Что примечательно атака в этот раз была не с наскока как раньше, а с планомерным развёртыванием в боевой порядок", — объяснил военный аналитик.

Ранее Александр Коц рассказал о продвижении украинской армии на Херсонском направлении.