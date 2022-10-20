Дроны ВДВ РФ наносят удары с воздуха и уничтожают технику ВСУ под Херсоном

Подразделение ВДВ РФ уничтожило буксируемую гаубицу "Мста-Б", танк, автомобили и украинские радиолокационные станции (РЛС), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также силами российских десантников ликвидирована военная техника ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

В арсенале бойцов ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты, которые точно передают координаты объектов противника. Оборонное ведомство опубликовало кадры ударов.

Сообщается, что в ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты использовали уже несколько сотен дронов-камикадзе. Речь идёт о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов".