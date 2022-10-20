Подразделение ВДВ РФ уничтожило буксируемую гаубицу "Мста-Б", танк, автомобили и украинские радиолокационные станции (РЛС), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также силами российских десантников ликвидирована военная техника ВСУ с помощью дронов-камикадзе.
В арсенале бойцов ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты, которые точно передают координаты объектов противника. Оборонное ведомство опубликовало кадры ударов.
Сообщается, что в ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты использовали уже несколько сотен дронов-камикадзе. Речь идёт о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов".
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.