Неменский: если США взорвут ядерную бомбу, придётся доказывать непричастность

Если Запад на Украине устроит ядерную провокацию, надо будет донести до вменяемых пока стран, что бомбу взорвали точно не мы.

А дальше всё определится конкретикой провокации. Правда, больше шансов на то, что США на эту провокацию не пойдут. Поскольку на Западе идёт внутренняя борьба, заявил политолог Олег Неменский.

Ранее в дипломатических кругах ЕС сообщили, что в начале октября при участии военных советников США и Британии на территории Западной Украины сделали кустарный ядерный боеприпас, который могут запустить при помощи пусковой наземной установки.

Теперь говорят, что этот боеприпас находится в Николаеве, сказал аналитик.

"К сожалению, у России в этом случае мало хороших ходов. Надо сделать всё, чтобы донести до стран, где еще слышан наш голос, что это точно устроили не мы", — подчеркнул Неменский.