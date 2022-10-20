Если Запад на Украине устроит ядерную провокацию, надо будет донести до вменяемых пока стран, что бомбу взорвали точно не мы.
А дальше всё определится конкретикой провокации. Правда, больше шансов на то, что США на эту провокацию не пойдут. Поскольку на Западе идёт внутренняя борьба, заявил политолог Олег Неменский.
Ранее в дипломатических кругах ЕС сообщили, что в начале октября при участии военных советников США и Британии на территории Западной Украины сделали кустарный ядерный боеприпас, который могут запустить при помощи пусковой наземной установки.
Теперь говорят, что этот боеприпас находится в Николаеве, сказал аналитик.
"К сожалению, у России в этом случае мало хороших ходов. Надо сделать всё, чтобы донести до стран, где еще слышан наш голос, что это точно устроили не мы", — подчеркнул Неменский.
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