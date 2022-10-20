Аналитики ISW заявили об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС военными ВС РФ

Эксперты американского Института изучения военных конфликтов опубликовали очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, российская сторона якобы может подорвать плотину Каховской ГЭС, а затем обвинить в этом Украину и оправдать своё "отступление" с правобережья Херсонской области.

"Российские силы создают информационные условия для проведения атаки под ложным флагом на Каховскую гидроэлектростанцию", — заявили в сводке ISW.

На данный момент на правый берег Днепра перебрасываются дополнительные силы ВС РФ. Более того, в самом Херсоне возводятся фортификационные сооружения, которые необходимы для отражения предстоящего наступления противника.