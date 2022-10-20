Сивков: ВСУ допустили вглубь обороны на Херсонском направлении специально

Военный эксперт Константин Сивков назвал танки неотъемлемой частью обороны, которая организуется на Херсонском направлении. Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что считать танки устаревшим видом вооружений ошибочно.

По словам аналитика, манёвренная оборона представляет систему опорных пунктов. По противнику, который пробирается вглубь, бьёт артиллерия, затем удары наносит специально подготовленный резерв. Он уничтожает проникшую группировку окончательно.

Эксперт объяснил, что манёвренная оборона организуется для нанесения максимального урона противнику.

По мнению Сивкова, не стоит трактовать сообщение Минобороны о вклинивании вооружённых сил Украины (ВСУ) в оборону армии России как взлом обороны.

Противника допустили вглубь позиций российской армии, а дальше пошла операция строго по намеченному плану, заключил собеседник издания.