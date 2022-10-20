Правый берег Киева вечером 20 октября погрузился в кромешную тьму, в городе отключены даже светофоры.
Об этом сообщает Telegram-канал военного эксперта Бориса Рожина.
"Так сейчас выглядит правый берег Киева. В городе отключили даже светофоры", — сказано в подписи к кадрам киевских улиц.
Также отмечается, что в Тернополе и Полтаве патрули полиции уже разыскивают нарушителей экономии электроэнергии.
Напомним, власти украинских регионов призвали граждан к тотальной экономии электроэнергии. В Киеве с утра проходят веерные отключения.
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