Правый берег Киева в кромешной тьме, в городе отключили даже светофоры

Правый берег Киева вечером 20 октября погрузился в кромешную тьму, в городе отключены даже светофоры.

Правый берег Киева в кромешной тьме, в городе отключили даже светофоры

Об этом сообщает Telegram-канал военного эксперта Бориса Рожина.

"Так сейчас выглядит правый берег Киева. В городе отключили даже светофоры", — сказано в подписи к кадрам киевских улиц.

Также отмечается, что в Тернополе и Полтаве патрули полиции уже разыскивают нарушителей экономии электроэнергии.

Напомним, власти украинских регионов призвали граждан к тотальной экономии электроэнергии. В Киеве с утра проходят веерные отключения.