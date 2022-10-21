Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.

"В ходе боевого дежурства на пункт управления дивизиона поступили координаты цели. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" группировки войск ЦВО нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ. Цель была ликвидирована", — гласит сообщение ведомства.

Уничтоженный объект ж/д инфраструктуры играл важную роль в поставках западного оружия для украинских боевиков, пояснил командир батареи.

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