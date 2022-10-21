Пленный разведчик ВСУ: на Западе считают Киев неспособным управлять армией

Западные союзники Украины считали, что её военные неспособны командовать армией. Об этом рассказал попавший в плен к российским военным старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

По его словам, их командир говорил им о том, что на Западе есть мнение о неспособности украинских офицеров к управлению войсками, а помогают США.

Всё управление поэтому возлагалось на зарубежных генералов, заключил пленный в беседе с РИА Новости.

Добавим, ранее не раз сообщалось, что на Украине работают на постоянной основе американские военные советники.