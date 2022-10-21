Пленный морпех ВСУ: западные инструкторы обучали воевать в городах с 2016 года

Инструкторы Британии и США занимались обучением военных вооружённых сил Украины (ВСУ) ведению боевых действий в городах уже в 2016 году. В тот период ещё предполагалось урегулирование ситуации мирными средствами на основе Минских соглашений.

Об этом рассказал находящийся в плену майор морской пехоты украинской армии Николай Мищенко в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что во время его службы в военно-морских силах в часть прибывали британские инструкторы, которые вели занятия по тактической военной медицине. А в учебных центрах также находились британцы, американцы и военные других стран, занимавшиеся обучением личного состава.

Пленный добавил, что западные инструкторы обучали украинских солдат штурмовым действиям, зачистке, ведению боёв в городской местности.

По его словам, занятия были обычными, но шло всё к тому, чтобы у людей была подготовка к таким моментам.

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