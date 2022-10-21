Мощные взрывы в Запорожье, на месте прилётов поднимаются столбы дыма

С утра 21 октября в Запорожье зафиксировано несколько мощных взрывов.

На месте прилётов поднимается густой дым, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По предварительной информации, ракетный удар был нанесён по промышленному предприятию.

Также есть данные об утреннем ракетном залпе в Харькове, который пришёлся по территории завода "Коммунар".

Ракеты ударили точно в цех, где собирали противокорабельные комплексы "Нептун". Около двадцати ракет уничтожено.