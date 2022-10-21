С утра 21 октября в Запорожье зафиксировано несколько мощных взрывов.
На месте прилётов поднимается густой дым, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По предварительной информации, ракетный удар был нанесён по промышленному предприятию.
Также есть данные об утреннем ракетном залпе в Харькове, который пришёлся по территории завода "Коммунар".
Ракеты ударили точно в цех, где собирали противокорабельные комплексы "Нептун". Около двадцати ракет уничтожено.
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