Анпилогов: Зеленский пытается избежать наказания за теракт на Крымском мосту

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к подрыву Крымского моста — очередная попытка уйти из зоны ответственности. Такое мнение выразил директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, оценивая в интервью Pravda.Ru соответствующее высказывание.

По его словам, Зеленский уже отметился массой заявлений о якобы полном разрушении инфраструктуры Украины и варварских методах ведения боевых действий со стороны Вооружённых сил РФ. Он также потребовал, чтобы Запад признал Россию спонсором терроризма, напомнил эксперт.

Анпилогов убеждён: украинский президент старается скрыть свою ответственность за происшествие в Крыму.

"Это попытка избежать заслуженного наказания. Вопрос даже не в том, что мост частично был выведен из строя, а в способе осуществления теракта. Речь идёт об использовании гражданских транспортных средств, контрабанде взрывчатого вещества через Болгарию, Армению и Грузию. Ещё фактически был водитель-смертник или водитель, которого взорвали с помощью дистанционного устройства, опять же мирный гражданин. И плюс погибшие на мосту. По всем признакам это теракт, который совершила Украина", — считает собеседник издания.

Зеленский работал на западную аудиторию, говоря о непричастности к ЧП, указал специалист. При этом Антипологов подчеркнул: многие украинские чиновники уже подтверждали различным СМИ удар Киева по мосту.

Ранее глава Украины сообщил в интервью CTV, что киевский режим не является заказчиком теракта на Крымском полуострове.