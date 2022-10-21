Кнутов: применение Россией беспилотников вызвало панику у киевского режима

Определённую панику у руководителей киевского режима вызвало массовое применение Россией беспилотников для нанесения ударов по целям на территории Украины. Такое мнение высказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт рассказал в интервью "Украине.ру", что президент Владимир Зеленский отправил письмо в Пентагон с призывом к США обеспечить киевские власти средствами защиты от используемых Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Однако сами американцы не имеют средств защиты от дронов, их только предстоит разработать в течение 5-7 лет. К такому выводу пришли в Пентагоне после совещания год назад, заметил аналитик.

Он предположил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) будут применять для борьбы с дронами электромагнитные ружья и системы радиоэлектронной борьбы.

Но их российские военные могут купировать переходом на другие частоты и защитой электроники дополнительными экранами, пояснил собеседник издания.