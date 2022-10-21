Кадыров: ВСУ провалили попытку прорвать линию обороны спецназа "Ахмат"

Украинские военные безуспешно пытались прорвать линию обороны на участке спецназа "Ахмат". Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы оперативно отреагировали на атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) ответным огнём. Политик отметил, что они уничтожили один танк, бронированную машину пехоты (БМП) и живую силу противника.

"На одном из участков, который находится под контролем спецназа "Ахмат", враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны", — подтвердил Кадыров.

Он также подчеркнул: ВСУ раз за разом стараются перейти в атаку на этом направлении, но все их действия приводят к значительному уменьшению техники и личного состава.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что его сыновья вместе с другими военнослужащими уничтожили укреплённый район и отряд ВСУ. Как пояснил Кадыров, шесть националистов попали в российский плен.