Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии своих сыновей в спецоперации по принуждению к миру. По словам чиновника, Ахмат, Эли и Адам Кадыровы и другие военные уничтожили укреплённый район и отряд противника, взяли в плен шесть солдат ВСУ.
"С нашей стороны потерь нет", — подчеркнул глава российского региона.
Кадыров отметил, что, по информации руководителя отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, Ахмат, Эли и Адам проявили храбрость и положительно повлияли на ход спецоперации.
Ранее лидер Чечни рассказал, как его несовершеннолетние дети отбили контратаку врага.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.