Сыновья Кадырова приняли участие в уничтожении отряда ВСУ в ходе спецоперации

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии своих сыновей в спецоперации по принуждению к миру. По словам чиновника, Ахмат, Эли и Адам Кадыровы и другие военные уничтожили укреплённый район и отряд противника, взяли в плен шесть солдат ВСУ.

"С нашей стороны потерь нет", — подчеркнул глава российского региона.

Кадыров отметил, что, по информации руководителя отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, Ахмат, Эли и Адам проявили храбрость и положительно повлияли на ход спецоперации.

Ранее лидер Чечни рассказал, как его несовершеннолетние дети отбили контратаку врага.