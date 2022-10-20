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Сыновья Кадырова приняли участие в уничтожении отряда ВСУ в ходе спецоперации

Силовые структуры

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии своих сыновей в спецоперации по принуждению к миру. По словам чиновника, Ахмат, Эли и Адам Кадыровы и другие военные уничтожили укреплённый район и отряд противника, взяли в плен шесть солдат ВСУ.

"С нашей стороны потерь нет", — подчеркнул глава российского региона.

Кадыров отметил, что, по информации руководителя отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, Ахмат, Эли и Адам проявили храбрость и положительно повлияли на ход спецоперации.

Ранее лидер Чечни рассказал, как его несовершеннолетние дети отбили контратаку врага.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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