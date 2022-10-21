Песков заявил, что вопрос призыва женщин в армию не обсуждается

В Кремле не ведутся обсуждения по поводу призыва женщин в армию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких обсуждений на этот счёт не было", — цитирует его слова РИА Новости.

Главное в это вопросе — это мнение Минобороны, отметил Песков. Однако никаких обсуждений по этому поводу в Кремле не было, заявил он.