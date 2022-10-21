Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по сроки окончания частичной мобилизации озвучил президента РФ Владимира Путина, когда говорил про "две недели". Более точной даты нет, отметил пресс-секретарь лидера страны.
"Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой… Какой-то более точной даты нет", — сказал Песков.
Ранее Путин сообщил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель, поскольку власти уже призвали 222 тысячи человек.
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