Песков высказался по поводу окончания частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по сроки окончания частичной мобилизации озвучил президента РФ Владимира Путина, когда говорил про "две недели". Более точной даты нет, отметил пресс-секретарь лидера страны.

"Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой… Какой-то более точной даты нет", — сказал Песков.

Ранее Путин сообщил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель, поскольку власти уже призвали 222 тысячи человек.