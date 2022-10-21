Военнослужащие украинской армии проходят обучение в Великобритании. Программа изначально была рассчитана на три недели, но затем её расширили до пяти недель, сообщает "Военное обозрение".
Тысячи бойцов на полигонах Соединённого Королевства осваивают базовые навыки: использование оружия, возведение полевых укреплений, как правильно окапываться и оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, военные практикуются в ведении боёв как в городских застройках, так и на открытой местности. Таким образом, британцы учат солдат ВСУ окопным боям, делает вывод источник.
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