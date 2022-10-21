Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом рассказали в российском военном ведомстве.
"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности", — подчеркнули представители МО РФ.
По информации министерства, предметом диалога чиновников стал и конфликте на Украине. Другие подробности в Минобороны не сообщили.
Известно, что предыдущая беседа Шойгу и Остина состоялась в мае 2022 года. По словам военного эксперта Виктора Баранца, тогда США пытались узнать, изменились ли цели спецоперации РФ.
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