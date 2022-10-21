Участник СВО: польские наёмники надеются "оттяпать" себе кусок Украины

Руководитель крымского отделения "Союза добровольцев Донбасса" Виктор Аносов, который принимал участие в спецоперации на Украине, заявил, что польские наёмники не просто так воюют на стороне украинских вооружённых сил. Они надеются "оттяпать" её кусок.

"Поляков зашло очень много. Поляки, они тоже хитрые, они же не просто так туда заходят, а рассчитывают на тот кусочек Украины, который они хотят оттяпать", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

Кроме того, он обратил внимание на то, что против России ведёт военные действия весь блок Североатлантического альянса только руками украинцев и наёмников.

Ранее сообщалось, что в попытках наступления на Херсон ВСУ применили калейдоскоп тяжёлой техники НАТО.