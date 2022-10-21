В городе Шебекино Белгородской области зафиксирован взрыв и пожар

Националисты киевского режима продолжают обстреливать приграничные территории России.

Сегодня, 21 октября, вечером в населённом пункте Шебекино был слышан взрыв.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Взрыв и пожар в городе Шебекино в Белгородской области. Скорее всего в результате обстрела" — пишет военкор.

Позже была информация, что снаряд попал в лакокрасочный завод.

Позже удар подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте", — пишет глава области.