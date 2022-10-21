Националисты киевского режима продолжают обстреливать приграничные территории России.
Сегодня, 21 октября, вечером в населённом пункте Шебекино был слышан взрыв.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Взрыв и пожар в городе Шебекино в Белгородской области. Скорее всего в результате обстрела" — пишет военкор.
Позже была информация, что снаряд попал в лакокрасочный завод.
Позже удар подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков.
"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте", — пишет глава области.
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