Эксперт: Шойгу с Остином разговаривали о чём угодно, только не о мире на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

А о чем они могли говорить, и что значит эта беседа с точки зрения отношений, объяснил в интервью изданию Pravda.Ru президент Академии политической науки (АПН), профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.

"Какие-то точки соприкосновения найдутся, особенно перед выборами в Конгресс. И Байдену нужно продемонстрировать, что он очём-то в этой ситуации позитивно может договориться. Как раз для Байдена это нужно рассматривать", — отметил аналитик.

Но вряд ли разговор что-то даст. Потому что слишком разные позиции, и о чём они говорили точно, предполагать можно очень многое, заявил эксперт

Может быть, Байден попытается извлечь что-то в сфере углеводородов — газ, нефть, сжиженный газ и так далее. Без достаточной информации эти предположения выглядят догадками, подчеркнул профессор.

"Но снижение напряженности на Украине, я думаю, ждать не надо", — подытожил Шабров