Разведчики ВС РФ взяли в плен брошенного бойца ВСУ на Криворожском направлении

Разведчики Вооружённых сил РФ взяли в плен военнослужащего Украины, которого бросили свои товарищи во время отступления. Солдат признался, что при покидании мест боевых действий ему не нашлось места на технике.

РИА Новости опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу разведывательной группы.

Ранее командир батальона "Русский Легион" Сергей Фомченков предположил, что Вооружённые силы Украины готовят новое наступление на Сватовском направлении. Анализ фотографий противника с социальных сетях с геометками показал переброску подразделений с Херсонского направления.