Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине.
Сирены воют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также он сообщает, что на юге Украины ожидаются взрывы — несколько "Гераней" направляются в сторону Одессы и Николаева. Более 10 беспилотников-камикадзе летят над территорией Украины, подтвердили Украинские СМИ.
А тем временем, ВСУ вновь обстреливают переправу на Антоновском мосту в Херсоне. ПВО уже сбили восемь ракет реактивных систеи залпового огня HIMARS.
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