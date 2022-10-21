Воздушная тревога в Одессе, Николаеве, Полтаве, Харькове, Днепропетровске

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине.

Сирены воют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также он сообщает, что на юге Украины ожидаются взрывы — несколько "Гераней" направляются в сторону Одессы и Николаева. Более 10 беспилотников-камикадзе летят над территорией Украины, подтвердили Украинские СМИ.

А тем временем, ВСУ вновь обстреливают переправу на Антоновском мосту в Херсоне. ПВО уже сбили восемь ракет реактивных систеи залпового огня HIMARS.