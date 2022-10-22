Утром 22 октября в Генштаб ВСУ опубликовал очередную сводку с театра боевых действий. В отчёте признаётся, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Украинская командование сообщает, что союзники нанесли пять ракетных и 19 авиационных ударов, а также 94 раза за сутки применили реактивные системы залпового огня.
По словам Киева, были поражены военные и инфраструктурные объекты в Харькове, Купянске, Артёмовске, Отрадовке, Марьинке, Зеленополье, Запорожье, а также в населённом пункте Нововоскресенское, который находится на контролируемой Украиной части Херсонской области.
Как следует из сводки, в Белоруссии продолжают развёртывать совместную региональную группировку, в настоящее время проводятся учебно-тренировочные полеты в белорусском воздушном пространстве.
Ранее военный эксперт заверил, что взятие Артёмовска российскими войсками — дело ближайшего будущего.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.