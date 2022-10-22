Генштаб ВСУ: русские войска наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях

Утром 22 октября в Генштаб ВСУ опубликовал очередную сводку с театра боевых действий. В отчёте признаётся, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Украинская командование сообщает, что союзники нанесли пять ракетных и 19 авиационных ударов, а также 94 раза за сутки применили реактивные системы залпового огня.

По словам Киева, были поражены военные и инфраструктурные объекты в Харькове, Купянске, Артёмовске, Отрадовке, Марьинке, Зеленополье, Запорожье, а также в населённом пункте Нововоскресенское, который находится на контролируемой Украиной части Херсонской области.

Как следует из сводки, в Белоруссии продолжают развёртывать совместную региональную группировку, в настоящее время проводятся учебно-тренировочные полеты в белорусском воздушном пространстве.

Ранее военный эксперт заверил, что взятие Артёмовска российскими войсками — дело ближайшего будущего.