Украинцы из Киева, Одессы, Ровно и Хмельницкой области сообщают о новых атаках на энергетические объекты. Судя по видео в соцсетях, несколько ракет летят в сторону Львова.
Утром 22 октября военно-космические войска России продолжили уничтожать крупные инфраструктурные объекты на Украине. По словам экспертов, в опубликованных жителями Киевской области роликах можно увидеть российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101.
Сообщается, что над Одессой видны клубы густого дыма, а в окрестных населённых пунктах пропало электричество. Также без света остались украинские города Тернополь и Хмельницкий.
"В Днепропетровске поразили промышленный объект, который использовался для ремонта и восстановления военной техники, для производства комплектующих к ней", — рассказал донецкий военкор Владислав Евтушенко.
Ранее Генштаб ВСУ признал, что союзные войска ведут успешное наступление на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.