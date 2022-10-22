Ракеты ВКС РФ атаковали объекты инфраструктуры в Киеве, Одессе, на очереди Львов

Украинцы из Киева, Одессы, Ровно и Хмельницкой области сообщают о новых атаках на энергетические объекты. Судя по видео в соцсетях, несколько ракет летят в сторону Львова.

Утром 22 октября военно-космические войска России продолжили уничтожать крупные инфраструктурные объекты на Украине. По словам экспертов, в опубликованных жителями Киевской области роликах можно увидеть российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101.

Сообщается, что над Одессой видны клубы густого дыма, а в окрестных населённых пунктах пропало электричество. Также без света остались украинские города Тернополь и Хмельницкий.

"В Днепропетровске поразили промышленный объект, который использовался для ремонта и восстановления военной техники, для производства комплектующих к ней", — рассказал донецкий военкор Владислав Евтушенко.

Ранее Генштаб ВСУ признал, что союзные войска ведут успешное наступление на Артёмовском и Авдеевском направлениях.