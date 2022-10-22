Бойцы ВСУ плачутся в соцсетях, кляня "мясные штурмы укрепрайонов" под Херсоном

"Фронт стоит на месте, несмотря на попытки укровермахта прорвать линию обороны", — сообщает замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.

В своём Telegram-канале он написал, что ситуация в городе стабильная. Все попытки врага прорваться, были отбиты войсками Минобороны и Росгвардией":

"Всё под контролем. Продолжаем вывозить людей на левый берег Днепра".

Настроение по другую линию фронта почти пессимистическое.

В украинских Telegram-каналах пишут, что брошенные в атаку 128-я и 21-я бригады ВСУ понесли большие потери — "до сотни двухсотых плюс бронетехника".

Сами солдаты жалуются на "тупые форсирования рек на перегруженных лодочках", "мясные штурмы укрепрайонов", где "донецкие мобики кладут десятки человек".