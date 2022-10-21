Военные эксперты представили три сценария нападения ВСУ на Херсон: армия РФ готовится к тяжёлым боям

Военные эксперты пристально наблюдают за событиями, разворачивающимися вокруг Херсона, где — сомнений в этом не осталось, пожалуй, ни у кого — в ближайшие дни или недели произойдет большая битва.

Главный вопрос, который сегодня всех волнует: удержит ли Россия город или отступит (не исключают, что даже без боя)?

ВСУ рассчитывают, что Россия уйдёт

Сотрудник Центра политической и военной журналистики Борис Рощин считает, что у украинских вооружённых сил достаточно средств для нападения на Херсон. И провести операцию они могут тремя способами.

Первый и наиболее вероятный сценарий — это наступление ВСУ с севера, со стороны родного города Владимира Зеленского — Кривого Рога.

В пользу этого, отмечает эксперт, свидетельствует активность Украины в начале недели. Задача ВСУ — уменьшить российский плацдарм на правом, западном берегу Днепра.

Второй вариант, по словам Рощина, заключается в том, что украинские вооружённые силы могут провести десантные операции с целью высадки у Херсона и атаковать город с восточной стороны. Эксперт надеется, что российские войска осознают эту угрозу:

"Такие диверсионные атаки в арьергарде неприятны, и их последствия не следует недооценивать", — отметил он в интервью газете "Взгляд".

Наименее вероятным Рощин считает третье возможное направление атаки — с запада, в сторону города Николаева.

Хотя там линия соприкосновения ближе к Херсону, чем к северу от области, и украинская сторона сосредоточила на ней не менее боеспособные подразделения, российская армия на этом участке также наиболее подготовлена к обороне.

"Чтобы обойти российские оборонительные рубежи на этом участке фронта, Украина может попытаться провести десантную операцию с Чёрного моря, например, перейдя через протяженное устье Днепра у высоты села Станислав", — предполагает Рощин.

По его мнению, все планы киевского Генштаба делают ставку на то, что российская армия без боя уйдет из Херсонской области и вообще с западного берега Днепра, как только для неё возникнут угроза окружения и трудности со снабжением в результате постоянных обстрелов переправ через реку.

"Действительно, в последние недели со стороны российских военных и гражданских властей поступали сигналы, которые можно интерпретировать как планы такого отступления. Так, гражданская администрация Херсонской области призвала к масштабной эвакуации мирных жителей и представителей власти, а новый командующий российской военной операцией на Украине генерал Суровикин в интервью заявил о готовности принимать "трудные решения", — говорит военный эксперт, подчёркивая, что "эти надежды киевских генералов избежать штурма Херсона сомнительны". — На данный момент об этом ничего не говорится: российские войска стоят на тех же позициях, что и до начала эвакуации мирных жителей. Атаки противника отражены".

ВС РФ готовится к тяжёлым боям

Другие эксперты также видят в эвакуации мирных жителей скорее признаки того, что российская армия готовится к тяжёлым боям, потому и выводит из-под огня мирных жителей, дабы не переживать за их жизни и развязать руки военным.

Так Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий, в комментарии "Взгляду" отметил:

"Основная проблема обороны Херсона заключается в том, что он расположен на западном, правом берегу Днепра. Вся логистика снабжения обороняющейся группировки должна преодолеть серьёзную водную преграду. Антоновский мост, жизненно важный для снабжения, подвергается регулярным артиллерийским обстрелам, как и все понтонные мосты".

Другая опасность, по его словам, может исходить от взрыва днепровской плотины в районе Новой Каховки, который — этого не скрывает даже сам Зеленский — давно планировался Украиной.

Об этом ранее говорили и командующий генерал Сергей Суровикин, и высшие представители гражданской администрации Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов:

В результате взрыва плотины в кратчайшие сроки будет выпущено такое большое количество воды, что произойдет наводнение, в результате которого будут разрушены несколько населенных пунктов вдоль реки, а также части самого города Херсона. Кроме того, маршруты снабжения и снабжения российской армии будут выведены из строя на немалое время.